Сокращение поставок российского газа и инфляция в Евросоюзе вызывают у жителей Германии опасение, что придется мерзнуть этой зимой. Об этом написало издание Bild со ссылкой на данные опроса INSA.

Большая часть опрошенных немцев заявили, что повышение цен стало для них тяжелым бременем — 75% респондентов. Половина отметила ухудшение своего финансового положения.

Издание указало, что по данным Евростата, уровень инфляции в Европе в июне достиг максимума за последние 20 лет, с момента введения единой валюты.

Немецким компаниям рекомендовали запасаться генераторами аварийного питания на случай нехватки газа. Аварийный генератор должен обеспечить подачу энергии в течение 72 часов, уточнили в Министерство экономики ФРГ.

Отказ от дешевого российского газа с наращиванием мощностей для приема дорогостоящего сжиженного топлива обойдется стране в триллион евро. Германии предстоят тяжелые времена, заявил немецкий экономист Йенс Эрхардт.