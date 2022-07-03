Сенатор Пушков указал на самообман Запада по поводу российского газа

Страны «коллективного Запада» продолжают покупать у России газ, несмотря на санкции и заявления об отказе от российских энергоносителей. Сенатор Алексей Пушков подловил Запад на самообмане, комментируя новость, что Франция стала крупнейшим покупателем сжиженного природного газа (СПГ) из России.

«Все новые страны ЕС заявляют, что им не нужны нефть и газ из России. И сразу выясняется, что они закупают наш газ: либо, как Польша у Германии по реверсу, либо, как Финляндия и Франция, в виде СПГ», — написал Пушков Telegram-канале.

В некоторых случаях Запад, как «в энергетическом плутовском водевиле», закупает российскую нефть у Индии, пытаясь таким образом обойти собственные санкции.

За последнее время Франция увеличила импорт российского сжиженного газа и стала крупнейшим в мире покупателем СПГ из РФ. Об этом сообщила немецкая газета со ссылкой на исследование финского аналитического центра.