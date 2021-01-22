Трубоукладчик «Фортуна» подошел к месту, где продолжается строительство «Северного потока — 2». При этом судно попало под действие американских санкций.

Согласно данным глобальной системы позиционирования судов Marine Traffic, сейчас «Фортуна» находится вблизи датского острова Борнхольм. Именно там находится недостроенный участок трубопровода. Накануне судно вышло из немецкого порта Росток.

Кроме того, судно «Академик Черский» вышло из Калининграда и продолжает двигаться в сторону города-порта Висмара. «Академик Черский» является потенциальным судном для продолжения строительства «Северного потока — 2».

В начале 2021 года США расширили список санкций против «Северного потока — 2». Под ограничительные меры попал вместе с «Фортуной» владелец судна — компания «КВТ-Рус». С декабря 2020 года судно проложило 2,6 километра труб газопровода в водах Германии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что своими действиями США нарушают международное право. Также он подчеркнул, что санкции являются незаконными.