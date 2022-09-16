Три человека погибли при ударе ВСУ по центру Херсона — ТАСС | 360°

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Три человека погибли при ударе ВСУ по центру Херсона — ТАСС

ТАСС: три человека погибли при атаке ВСУ на центр Херсона

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Число жертв удара ВСУ по центру Херсона выросло до трех. Об этом заявил ТАСС представитель экстренных служб. Ранее было известно об одном погибшем.

Заместитель главы ВГА региона Кирилл Стремоусов заявил, что ВСУ собирались убить исполняющего обязанности главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Сергея Елисеева.

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«Целились непосредственно по собранию муниципальных органов освобожденной территории Херсонской области», — пояснил Стремоусов.

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Атака на центр Херсона со стороны украинских военных произошла утром 16 сентября. Одна из ракет попала в здание администрации Херсонской области. Стремоусов отметил успешную работу системы противовоздушной обороны.

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