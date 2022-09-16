Один человек погиб при взрыве в центре Херсона | 360°

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16 сентября 2022, 11:16

Один человек погиб при взрыве в центре Херсона

ТАСС: при взрыве в центре Херсона погиб один человек

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Взрыв в центре Херсона унес жизнь одного человека. Об этом написал ТАСС.

Ранее сообщалось, что рядом со зданием городской администрации упали как минимум пять ракет американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Также есть раненые.

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По предварительной информации, сработали системы противовоздушной обороны, однако местные жители не заметили следов дыма от ракет.

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Несколько дней назад украинские националисты уже атаковали Херсон, тогда погибли два взрослых человека и двое детей.

Накануне заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что рядом с регионом сконцентрированы большое количество подразделений ВСУ. По его словам, некоторые боевики разговаривают между собой на английском языке.

Специальная военная операция РФ на Украине

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