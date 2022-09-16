Целью удара ВСУ по Херсону был исполняющий обязанности главы ВГА Херсонской области | 360°

Мир 16 сентября 2022, 14:52 Поделиться Telegram

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Viber Целью удара ВСУ по Херсону был исполняющий обязанности главы ВГА Херсонской области Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов: целью удара ВСУ по Херсону был Елисеев Пресс-служба правительства Калининградской области

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Украинские военные собирались убить исполняющего обязанности главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Сергея Елисеева, именно он являлся целью при ударе ВСУ по Херсону. Такое заявление сделал заместитель главы ВГА региона Кирилл Стремоусов.

«Целились непосредственно по собранию муниципальных органов освобожденной территории Херсонской области. Также целью американских ракет был непосредственно исполняющий обязанности главы ВГА Сергей Владимирович Елисеев», — сказал Стремоусов в видеообращении, которое появилось в его Telegram-канале.

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Замглавы ВГА добавил, что сам остался жив благодаря случаю.

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ВСУ атаковали центр Херсона утром 16 сентября. Очевидцы сообщали о ряде ударов. Известно, что одна из ракет попала в здание администрации Херсонской области. По словам Стремоусова, по остальным успешно отработала система противовоздушной обороны. В результате случившегося несколько человек погибли.

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