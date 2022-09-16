Целью удара ВСУ по Херсону был исполняющий обязанности главы ВГА Херсонской области | 360°

Все новости

Мир

16 сентября 2022, 15:55

Вучич заявил, что вся Европа может замерзнуть из-за решения о потолке цен на газ

Здоровье

16 сентября 2022, 15:53

Невролог Хорошев объяснил, как потеря обоняния при ковиде сказывается на интеллекте

Реклама

Общество

16 сентября 2022, 15:51

Россиянам дали совет, как научиться делать важные дела в первую очередь

Эксклюзив

16 сентября 2022, 15:50

Удар по центру спецопераций «Юг» подорвал боеспособность ВСУ

Подмосковье

16 сентября 2022, 15:48

Более 25 тысяч звонков поступило на горячую линию главного врача в Подмосковье

Мир

16 сентября 2022, 15:47

Заявление Путина и Си Цзиньпина о едином фронте на мировой арене напугало США

Здоровье

16 сентября 2022, 15:47

Остеопат Евдокимов перечислил болезни, которые влияют на память

Мир

16 сентября 2022, 15:44

Польша захотела получить репарации от России за Катынь и «оккупацию». Все ради того, чтобы укрепиться в ЕС

Криминал

16 сентября 2022, 15:44

Бывший глава Минздрава Удмуртии получил пять лет колонии

Мир

16 сентября 2022, 14:52

Целью удара ВСУ по Херсону был исполняющий обязанности главы ВГА Херсонской области

Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов: целью удара ВСУ по Херсону был Елисеев

Читать 360tv в

Украинские военные собирались убить исполняющего обязанности главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Сергея Елисеева, именно он являлся целью при ударе ВСУ по Херсону. Такое заявление сделал заместитель главы ВГА региона Кирилл Стремоусов.

«Целились непосредственно по собранию муниципальных органов освобожденной территории Херсонской области. Также целью американских ракет был непосредственно исполняющий обязанности главы ВГА Сергей Владимирович Елисеев», — сказал Стремоусов в видеообращении, которое появилось в его Telegram-канале.

Реклама

Замглавы ВГА добавил, что сам остался жив благодаря случаю.

Реклама

ВСУ атаковали центр Херсона утром 16 сентября. Очевидцы сообщали о ряде ударов. Известно, что одна из ракет попала в здание администрации Херсонской области. По словам Стремоусова, по остальным успешно отработала система противовоздушной обороны. В результате случившегося несколько человек погибли.

Авторы:

ВСУ

Херсон

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама