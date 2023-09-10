Мир 10 сентября 2023, 15:51 Глава МИД Нигера заявил о возможной военной интервенции ЭКОВАС в страну Глава МИД Нигера Масуду анонсировал военное вмешательство ЭКОВАС в страну U.S. Department of Defens

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Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) начало подготовку к военной интервенции в Нигер. Об этом в эфире телеканала LCI заявил Асуми Масуду, глава МИД в правительстве свергнутого президента республики Мохамеда Базума.

«План ЭКОВАС реализуется: санкции начинают оказывать эффект. Подготовка к военному вмешательству идет полным ходом», — отметил Масуду.

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По его словам, у хунты не будет ни одного шанса на сохранение руководства над страной. Он добавил, что ЭКОВАС готовит не войну против Нигера, а разовую операцию для восстановления власти свергнутого президента Базума.

Масуду обратил внимание, что мятежники не смогут войти на территорию посольства Франции в Ниамее.

«Они знают, чем они рискуют, учитывая французское военное присутствие в Нигере», — сообщил он.

Ранее глава Минобороны США Ллойд Остин и его французский коллега Себастьян Лекорню выступили за дипломатическое урегулирование ситуации в Нигере. Главы министерств также заявили о намерении стран продолжить сотрудничество в сфере безопасности и обороны.