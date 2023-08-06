Мир 06 августа 2023, 08:24 Трезубец подняли на щит монумента «Родина-мать» в Киеве «Страна.ua»: в Киеве подняли трезубец на щит монумента «Родина-мать» РИА «Новости»

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Рабочие подняли трезубец на щит монумента «Родина-мать» в Киеве. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Изначально установку трезубца планировали завершить в субботу, однако ей помешал сильный ветер. До темноты рабочие успели поднять трезубец на высоту 24 метра, хотя высота монумента составляет 102 метра.

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В настоящее время рабочие занялись монтажом панелей щита. Трезубец установили вместо демонтированного герба СССР.

Работы по демонтажу стартовали в конце июля. Перемены коснутся и названия памятника, который, скорее всего, до 24 августа официально переименуют в «Украина-мать».

Киевский режим начал проводить политику декоммунизации страны еще в 2015 году. Задачей этой программы является борьба с памятниками и монументами времен СССР, к началу 2022 году на Украине убрали более 2,5 тысяч культурных объектов.