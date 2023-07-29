29 июля 2023, 22:58
Захарова пошутила по поводу переименования монумента «Родина-мать»
Захарова назвала «принципиальностью» смену названия памятника «Родина-мать» в Киеве
Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на смену названия монумента «Родина-мать» в Киеве. Свое мнение по этому поводу дипломат выразила в Telegram-канале.
«П — принципиальность. Если нельзя снести, то можно переименовать», — заявила она.
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Ранее глава Национального музея истории страны во Второй мировой войне Юрий Савчук заявил, что о переименовании памятника договорились на заседании ученого совета музея, где приняли ряд решений. По его словам, название монумента должны поменять на «Украину-мать» до 24 августа — Дня независимости Украины.
Еще в 2015 году киевский режим начал декоммунизацию страны. Задачи этой программы заключаются в борьбе с советскими и российскими памятниками. К началу прошлого года в государстве избавились от 2,5 тысячи культурных объектов.
Ранее памятник «Родина-мать» в украинской столице подсветили цветами американского государственного флага. Таким образом правительство Украины решило поздравить США с Днем независимости, который в Штатах отмечают 4 июля.
Мария Захарова
Памятники
Киев
Украина
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