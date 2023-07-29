Мир 29 июля 2023, 21:22 Стало известно, как переименуют монумент «Родина-мать» в Киеве Советский памятник «Родина-мать» в Киеве переименуют в «Украина-мать» до 24 августа РИА «Новости»

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Монумент «Родина-мать» в Киеве теперь будет называться по-другому. Еге переименуют в «Украину-мать». Об этом заявил глава Национального музея истории страны во Второй мировой войне Юрий Савчук.

«У нас состоялось заседание ученого совета нашего музея, и на нем были приняты важные решения. Одно из них — переименование монумента „Родина-мать“ в монумент „Украина-мать“», — рассказал он «Украинскому радио»

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Минкультуры страны теперь должно утвердить это название. Савчук выразил надежду, что это произойдет до празднования Дня независимости 24 августа.

Ранее стало известно, что в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье переименуют несколько улиц — Таганскую, Волгоградскую и Волжскую, а также площадь Пушкина.

Снос памятников, посвященных советским и российским деятелям, а также изменения названий улиц началось на Украине в 2015 году в рамках так называемой декоммунизации. Сначала украинские власти боролись с тем, что связано с Советским Союзом, а затем перешли на все российское.