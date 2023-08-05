Мир 05 августа 2023, 23:05 Установку трезубца на монументе «Родина-мать» в Киеве остановили «Страна.ua»: установку трезубца на монумент «Родина-мать» приостановили из-за непогоды РИА «Новости»

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Трезубец на щит монумента «Родина-мать» в Киеве не смогли поднять с первого раза. Работы приостановили из-за наступления темноты, сообщило издание «Страна.ua». Они продолжатся в воскресенье, 6 августа.

Высота памятника с постаментом составляет 102 метра, рабочие же подняли трезубец лишь на 24 метра. Трезубец хотят установить вместо демонтированного герба СССР.

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Работы по демонтажу начались на Украине в конце июля. Изменения в монументе «Родина-мать» затронут и само название памятника. Его хотят переименовать в «Украину-мать».

Работы по демонтажу герба СССР показали на видео. Подготовительные работы стартовали 21 июля. Для того, чтобы заменить тяжелые конструкции памятника рабочие установили на щите кран.

Соавтор проекта по демонтажу памятника Алексей Пергаменщик ранее предложил снять с монумента не только герб СССР, но еще и звезды. По его словам, звезды являются элементами советской символики. Скульптор также предложил заменить гарду меча на такую, какая была у князя Владимира и Святослава.