Мир 04 июля 2023, 18:00 Требование Украины передать Саакашвили посчитали вмешательством в дела Грузии МИД Грузии назвал вмешательством в дела страны требование Украины передать Саакашвили YouTube

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Требование Украины передать ей бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили является вмешательством во внутренние дела страны. Об этом заявила пресс-служба грузинского Министерства иностранных дел.

Европейский суд по правам человека отклонил заявление адвокатов экс-президента о его освобождении по состоянию здоровья и переводе в иностранную клинику. Это решение в очередной раз подтвердило высочайшие стандарты защиты прав Саакашвили, указали в грузинском МИД.

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«На фоне такого развития событий решение украинских властей наносит существенный ущерб стратегическим отношениям двух стран и является прямым вмешательством во внутренние дела суверенного государства», — отметили в министерстве.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее поручил МИД страны вызвать посла Грузии и предписать ему покинуть территорию государства в течение 48 часов. Украинский лидер попросил грузинские власти передать его стране Саакашвили, у которого есть гражданство Украины, для лечения.

Председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе назвал предложение Зеленского оскорбительным. Он напомнил, что вернуть Саакашвили просят высокопоставленные чиновники, участвовавшие в экстрадиции экс-президента в 2021 году.

В отношении Саакашвили возбудили несколько уголовных дел в Грузии. По двум из них бывшего главу государства приговорили к девяти годам заключения.