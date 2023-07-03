Мир 03 июля 2023, 20:56 Зеленский попросил посла Грузии покинуть Украину из-за Саакашвили Зеленский поручил МИД предписать послу Грузии покинуть Украину в течение 48 часов Flickr

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Президент Украины Владимир Зеленский передал МИД поручение вызвать посла Грузии в Киеве и выразить ему протест в связи с ситуацией вокруг бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили. Об этом украинский лидер написал в Telegram-канале.

«Сегодня я поручил Министерству иностранных дел вызвать посла Грузии на Украине, выразить ему решительный протест и предложить оставить Украину в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей», — написал он.

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Зеленский попросил грузинских властей передать Киеву гражданина Украины Саакашвили, чтобы он смог пройти лечение. По мнению украинского лидера, жизнь бывшего президента Грузии находится в опасности.

Саакашвили 3 июля принял участие в заседании суда по делу о силовом разгоне митинга в 2007 году. Политик выступал из своей камеры по видеосвязи. Его сторонников взволновал внешний вид экс-президента. После объявленной голодовки и госпитализации он очень сильно похудел. По словам Саакашвили, вину за его внешний вид несет парламент республики, который допустил его преследование.