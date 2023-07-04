Мир 04 июля 2023, 14:27 Зеленский оскорбил Грузию предложением вернуть Саакашвили Лидера правящей партии Грузии Кобахидзе оскорбил призыв Зеленского передать Саакашвили РИА «Новости»

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Вернуть осужденного политика Михаила Саакашвили на Украину потребовали те же люди, что помогли его экстрадировать. Председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе назвал последнее предложение президента Владимира Зеленского оскорбительным, сообщил ТАСС.

«В целом позиция [украинских] властей является, конечно, оскорбительной», — сказал он журналистам.

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Кобахидзе заявил, что не станет затрагивать тему глубоко, потому что предложение прозвучало от лидера страны, которая участвует в вооруженном конфликте. По его словам, отправить Михаила Саакашвили на Украину предложили те же высокопоставленные чиновники, что участвовали в его экстрадиции в Грузию в 2021 году.

Жизнь Саакашвили в опасности, заявил Владимир Зеленский и призвал отправить его на лечение на Украину: политик имеет гражданство этой страны. По его поручению МИД выдворит грузинского посла для консультаций с руководством по этому вопросу.

Сильно исхудавший политик появился на публике на июльском заседании по делу о митингах 2007 года. Еще в марте он весил 58 килограммов.