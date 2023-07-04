04 июля 2023, 14:27
Зеленский оскорбил Грузию предложением вернуть Саакашвили
Лидера правящей партии Грузии Кобахидзе оскорбил призыв Зеленского передать Саакашвили
Вернуть осужденного политика Михаила Саакашвили на Украину потребовали те же люди, что помогли его экстрадировать. Председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе назвал последнее предложение президента Владимира Зеленского оскорбительным, сообщил ТАСС.
«В целом позиция [украинских] властей является, конечно, оскорбительной», — сказал он журналистам.
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Кобахидзе заявил, что не станет затрагивать тему глубоко, потому что предложение прозвучало от лидера страны, которая участвует в вооруженном конфликте. По его словам, отправить Михаила Саакашвили на Украину предложили те же высокопоставленные чиновники, что участвовали в его экстрадиции в Грузию в 2021 году.
Жизнь Саакашвили в опасности, заявил Владимир Зеленский и призвал отправить его на лечение на Украину: политик имеет гражданство этой страны. По его поручению МИД выдворит грузинского посла для консультаций с руководством по этому вопросу.
Сильно исхудавший политик появился на публике на июльском заседании по делу о митингах 2007 года. Еще в марте он весил 58 килограммов.
Грузия
Владимир Зеленский
Михаил Саакашвили
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