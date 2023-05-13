Мир 13 мая 2023, 04:01 Иск Саакашвили о переводе в зарубежную клинику на лечение отклонили в ЕСПЧ Страсбургский суд отклонил иск Саакашвили о переводе в зарубежную клинику РИА «Новости»

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Европейский суд по правам человека ответил отказом на иск адвокатов экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с требованием его перевода в зарубежную клинику. Об этом заявил глава грузинского Минюста Рати Брегадзе, его процитировало РИА «Новости».

«Осужденному Михаилу Саакашвили отказали в переводе в Варшаву по делу „Саакашвили против Грузии“, при этом государству не предписано переводить его на другое лечение внутри страны», — сказал он.

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Ранее адвокаты Саакашвили направили иск в Страсбургский суд по правам человека после отказа грузинских судов отсрочить тюремное наказание бывшему президенту. Защитники опирались на то, что ему требуется лечение в заграничной клинике.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пожаловался на критическое состояние здоровья журналистам издания Politico.Он назвал себя политзаключенным и заявил, что будет бороться за здоровье и демократию.

По словам Саакашвили из-за систематических физических и психологических пыток в тюрьме у него появилось около 20 серьезных заболеваний.