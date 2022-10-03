Требование Польши к послу России осудить референдумы назвали провокацией в МИД РФ | 360°

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Требование Польши к послу России осудить референдумы назвали провокацией в МИД РФ

Замглавы МИД РФ Иванов: требование Польши осудить референдумы — это провокация

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Требование МИД Польши к послу России в Варшаве Сергею Андрееву осудить референдумы — это провокация и беспрецедентный случай. Об этом заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов, передало РИА «Новости».

Ранее посол Андреев рассказал, что в ходе вызова в польский МИД в связи с проведением референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках и Херсонской и Запорожской областях ему предложили их осудить.

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«Это очевидная провокация, совершенно беспрецедентный случай в дипломатической работе», — сказал Иванов.

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Торжественная церемония приема новых территорий в Россию состоялась 30 сентября в Большом Кремлевском дворце, соответствующие указы подписал президент страны Владимир Путин.

Теперь документы о присоединении четырех новых регионов пройдут проверку в Конституционном суде.

МИД РФ

Польша

Референдумы о присоединении к России

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