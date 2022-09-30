Путин подписал договоры о принятии в Россию новых субъектов | 360°

Важное 30 сентября 2022, 16:03 Поделиться Telegram

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Viber Путин подписал договоры о принятии в Россию новых субъектов Президент Путин подписал договоры о принятии в РФ ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области

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Президент России Владимир Путин подписал договоры с главами Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей о вхождении территорий в состав России. Церемония прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

Ответные подписи на документах поставили глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, руководитель Запорожской области Евгений Балицкий и глава Херсонской области Владимир Сальдо.

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После заверения договоров в зале прозвучал гимн России.

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Перед церемонией подписания президент России заявил, что решение о вхождении в состав России сделали на референдуме жители этих территорий на основании права на самоопределение. “

Президент добавил, что нет ничего сильнее веры людей, которые считают себя частью России, и нет ничего сильнее «решимости этих людей вернуться в свое историческое Отечество».

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