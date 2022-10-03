Посла РФ в Польше вызвали в МИД республики из-за референдумов | 360°

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Посла РФ в Польше вызвали в МИД республики из-за референдумов

Замминистра иностранных дел Польши Пшидач: республика выразит протест России

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Посла России в Польше Сергея Андреева вызвали в МИД республики из-за присоединения к РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире телеканала TVN24.

«Отношения с Россией сегодня, по сути, заморожены, нет никаких дипломатических контактов, за исключением встреч, когда я или министр вызываем посла Андреева. Сегодня такая встреча состоится», — сказал он, пояснив, что речь идет о референдумах в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

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В ходе встречи польская сторона собирается выразить послу протест и заявит о непризнании результатов референдумов.

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Торжественная церемония приема новых территорий в Россию состоялась 30 сентября в Большом Кремлевском дворце, соответствующие указы подписал президент страны Владимир Путин.

Теперь документы о присоединении четырех новых регионов пройдут проверку в Конституционном суде.

Россия

Польша

Референдумы о присоединении к России

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