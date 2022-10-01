Документы о вхождении новых территорий в состав России передали в Конституционный суд | 360°

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Документы о вхождении новых территорий в состав России передали в Конституционный суд

Конституционный суд России принял на проверку договоры о вхождении новых территорий

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Конституционный суд России проверит подписанные президентом Владимиром Путиным указы о присоединении к РФ четырех новых регионов. Информация об этом появилась на сайте суда.

«В Конституционный суд поступило четыре запроса от президента Российской Федерации Владимира Путина о проверке соответствия Конституции заключенных договоров о принятии в состав РФ Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик», — сказано в публикации.

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С 23 по 27 сентября на освобожденных от украинских военных территориях состоялись референдумы о выходе из состава Украины и вхождении в состав России. Жители абсолютным большинством проголосовали за интеграцию с РФ, писал RT.

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На церемонии в Большом Кремлевском дворце 30 сентября Путин подписал указы о принятии указанных территорий в состав РФ. Глава государства подчеркнул, что Россия никогда не предаст жителей новых регионов.

Также Путин заявил о готовности начать переговорный процесс с Украиной об урегулировании конфликта.

Суд

Владимир Путин

Референдумы о присоединении к России

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