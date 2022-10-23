Трасс пышно отметила свою отставку | 360°

23 октября 2022, 08:10
Трасс пышно отметила свою отставку
The Sunday Times: экс-премьер Британии Трасс устроила две прощальные вечеринки
Подавшая в отставку премьер Британии Лиз Трасс устроила по этому поводу две прощальные вечеринки в загородной резиденции Чекер-Хауз. Об этом написала газета The Sunday Times.
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Субботнее мероприятие было устроено в благодарность министрам правительства, а сегодня пройдет вечеринка для ближайших партнеров и соратников Трасс.
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Газета напомнила, что похожим образом свой уход отмечал Борис Джонсон, объявивший об отставке с поста премьера этим летом. Он устроил «вечеринки в поместье XVI века» и даже намеревался отпраздновать там свадьбу, но «вынужден был сменить место после того, как просочились новости о его планах».
Трасс была премьер-министром Британии всего 45 дней. Многие политологи считают, что за это время она не выполнила ни одной своей задачи и показала себя как некомпетентный политик.
Великобритания
Борис Джонсон
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