Трасс пышно отметила свою отставку | 360°

Мир 23 октября 2022, 08:10 Трасс пышно отметила свою отставку The Sunday Times: экс-премьер Британии Трасс устроила две прощальные вечеринки РИА "Новости"

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Подавшая в отставку премьер Британии Лиз Трасс устроила по этому поводу две прощальные вечеринки в загородной резиденции Чекер-Хауз. Об этом написала газета The Sunday Times.

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Субботнее мероприятие было устроено в благодарность министрам правительства, а сегодня пройдет вечеринка для ближайших партнеров и соратников Трасс.

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Газета напомнила, что похожим образом свой уход отмечал Борис Джонсон, объявивший об отставке с поста премьера этим летом. Он устроил «вечеринки в поместье XVI века» и даже намеревался отпраздновать там свадьбу, но «вынужден был сменить место после того, как просочились новости о его планах».

Трасс была премьер-министром Британии всего 45 дней. Многие политологи считают, что за это время она не выполнила ни одной своей задачи и показала себя как некомпетентный политик.