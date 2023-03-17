Мир 17 марта 2023, 09:47 Трампа напугала перспектива глобального конфликта из-за Украины Республиканец Трамп призвал остановить конфликт на Украине из-за риска глобальной войны РИА «Новости»

Читать 360tv в

Прокси-конфликт на Украине перерастет в глобальную войну, поэтому нужно его остановить. Об этом в соцсети Truth Social написал бывший президент США, бизнесмен Дональд Трамп.

«Каждый день этот прокси-конфликт на Украине продолжается, мы рискуем [начать] глобальную войну», — заявил он.

Реклама

Республиканец призвал немедленно полностью прекратить боевые действия и обеспечить мир. Он назвал конфликт на Украине и связанные с ним риски самой актуальной проблемой.

Реклама

Дональд Трамп ранее заявил, что в случае переизбрания сможет остановить конфликт на Украине за 24 часа. Он отказался раскрывать свой план, чтобы им не воспользовались другие. В одном из интервью он также предложил киевскому режиму поступиться некоторыми русскоговорящими регионами для того, чтобы остановить вооруженное столкновение, но его идеи вырезали из записи и не пустили в эфир. Республиканец добавил, что европейские страны больше заинтересованы в решении проблемы, чем США, поэтому должны увеличить свой вклад.