Мир 09 марта 2023, 01:11 Предложение Трампа по урегулированию конфликта на Украине вырезали из интервью Fox News Fox News вырезал из интервью предложение экс-главы США Трампа отдать России часть Украины РИА «Новости»

Читать 360tv в

Бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что смог бы уладить конфликт между Россией и Грузией. Однако не все его предложения по урегулированию ситуации попали в эфир, часть его реплик вырезали, сообщило издание Daily Beast.

Трамп сказал, что мог бы предложить России сделку — позволить ей забрать «некоторые русскоязычные районы» Украины.

Реклама

«Я мог бы договориться. В худшем случае я мог бы заключить сделку, подразумевающую взятие некоторых районов под контроль. Есть определенные районы, которые, откровенно говоря, являются русскоязычными, но это была бы сделка», — сказал Трамп.

Реклама

Ранее бывший американский президент заявил, что урегулирует конфликт на Украине в течение 24 часов, если вновь займет высший пост. При этом он не сообщил, как собирается этого добиться.

Вместе с тем Трамп подчеркнул, что смог бы за 10 минут убедить глав стран Евросоюза увеличить помощь Украине. Он добавил, что Европа должна начать тратить деньги, это в ее интересах.