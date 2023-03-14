Мир 14 марта 2023, 09:48 «Администрация Байдена втянула нас в этот бардак». Дональд Трамп предложил свергнуть режим в США Ведущий Fox News Карл Такерсон: Дональд Трамп призвал свергнуть режим в США, а не в России РИА «Новости»

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Кандидаты в президенты США от Республиканской партии не поддержали смену политического режима в России. Бывший лидер Дональд Трамп заявил ведущему телеканала Fox News Карлу Такерсону, что вместо этого следует устроить переворот в Штатах и сместить Джо Байдена с поста президента.

Журналист решил опросить заявленных участников выборов 2024 года и видных республиканцев, которые могут подать заявки, об их отношении к конфликту на Украине. Многие не поддержали вовлеченность США в это противостояние. Дональд Трамп сказал, что это стратегически важный вопрос для Европы, а не для США, поэтому она должна вкладываться больше. Губернатор Флориды Рон Десантис тоже заявил, что у США много других национальных интересов и это столкновение не из их числа.

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На вопрос о том, должны ли США поддержать смену режима в России, Дональд Трамп, предприниматель Вивек Рамасвами и губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм ответили отрицательно.

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«Нет. Мы должны поддерживать смену режима в США. Это гораздо важнее. Это администрация Байдена втянула нас в этот бардак», — заявил бывший президент.

Рон Десантис раскритиковал политику смены режима как «популярную среди внешнеполитических интервентов округа Колумбия», бывший вице-президент Майк Пенс предложил задать этот вопрос россиянам, а экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи сказал, что поддержка Украины не связана со сменой режима в России.