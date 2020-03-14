Трамп заверил, что у него нет коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что у него нет никаких симптомов коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что у президента Бразилии, с которым он встречался, тест оказался отрицательным.

«У нас нет вообще никаких симптомов», — заявил глава США, имея в виду себя и свое окружение.

Как пишет RT, американский президент успокоил репортеров, что за ним следит целая команда врачей.

7 марта президент США и президент Бразилии провели встречу. Спустя несколько дней бразильские СМИ сообщили что президент страны может быть заражен коронавирусом. Но информация не подтвердилась, глава Бразилии оказался здоров.

Однако у представителя правительства Бразилии Фабио Вайнгартена, присутствовавшего на этой встрече, коронавирус обнаружили. На текущий момент он находится на карантине.

Ранее Дональд Трамп заявил, что у него нет характерных симптомов вируса, поэтому он сдавал анализы на выявление инфекции.