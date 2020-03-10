Трамп отказался тестироваться на коронавирус

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет характерных симптомов коронавируса, поэтому он не сдавал анализы на его установление. Четверо членов Конгресса отправились на добровольный карантин, но он с ними не общался.

Однако, как стало известно РИА «Новости», с одним из конгрессменов, признавшихся в общении с инфицированными, Трамп летал на одном самолете.

«Я чувствую себя прекрасно», — сказал он. Президент добавил, что «не видит ничего такого» в отказе от тестирования, и готов к нему в случае необходимости.

Пресс-секретарь американской администрации Стефани Гришэм ранее уже сообщала, что Трамп не проходил тестирование на COVID-19, так как не имел контактов ни с кем из заболевших.

Новым вирусом, распространение которого Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала чрезвычайной ситуацией международного значения, уже заразились более 111 тысяч человек, от него умерли 3,8 тысячи пациентов. В России зафиксировано 23 случая заболевания.