Президент Бразилии Жаир Болсонару инфицирован коронавирусом, сообщили местные СМИ. Его окружение оказалось в группе риска. В начале марта Болсонару встречался с президентом США Дональдом Трампом.

«Система здравоохранения Бразилии, как и в других странах, имеет ограничения по числу пациентов. В ближайшие дни число больных возрастет, однако это не причина для паники», — заявил Болсонару в эфире национального телевидения буквально утром, когда результаты анализов еще не были известны. Теперь глава государства на себе будет испытывать бразильскую медицину, заметили в местных СМИ.

Болсонару на прошлой неделе ездил в США на встречу с Трампом. Бразильского президента сопровождал глава специального секретариата по коммуникациям Фабио Вайнгартен. Он изначально и оказался носителем вируса. У него подтвердилась пневмония нового типа.

Бразильский лидер сейчас находится под контролем медиков. Сын президента написал в Twitter, что Жаир Болсонару чувствует себя отлично и никаких симптомов у него нет.