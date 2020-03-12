Коронавирус выявили у чиновника, который недавно жал руку Трампу

У представителя правительства Бразилии Фабио Вайнгардена, который на днях встречался с президентом США, обнаружена коронавирусная инфекция. На текущий момент он находится на карантине.

Как пишет газета Folha, информация поступила от жены бразильского чиновника. По приезду из США он почувствовал симптомы, характерные для коронавируса, и сдал тест на COVID-19. Анализ показал положительный результат.

На фотографии, которую опубликовал Вайнгарден со встречи в своем Instagram, он находится рядом с Дональдом Трампом. Снимок был сделан 7 марта.

Источник фото: Instagram/fabiowajgarten

10 марта президент США Дональд Трамп отказался проходить тест на коронавирус. Он заявил, что у него нет характерных симптомов болезни, поэтому он не сдавал анализы.

Ранее Дональд Трамп рассказал о новых мерах, которые Вашингтон планирует ввести с 13 марта для борьбы с коронавирусом. Президент сообщил, что запрещает на 30 дней въезд из Европы.