    12 марта 2020, 19:47

    Коронавирус выявили у чиновника, который недавно жал руку Трампу

    Арина Гудилова

    У представителя правительства Бразилии Фабио Вайнгардена, который на днях встречался с президентом США, обнаружена коронавирусная инфекция. На текущий момент он находится на карантине.
    Коронавирус выявили у чиновника, который недавно жал руку Трампу

    Как пишет газета Folha, информация поступила от жены бразильского чиновника. По приезду из США он почувствовал симптомы, характерные для коронавируса, и сдал тест на COVID-19. Анализ показал положительный результат.

    На фотографии, которую опубликовал Вайнгарден со встречи в своем Instagram, он находится рядом с Дональдом Трампом. Снимок был сделан 7 марта.

    Коронавирус выявили у чиновника, который недавно жал руку Трампу | Изображение 1
    Источник фото: Instagram/fabiowajgarten

    10 марта президент США Дональд Трамп отказался проходить тест на коронавирус. Он заявил, что у него нет характерных симптомов болезни, поэтому он не сдавал анализы.

    Ранее Дональд Трамп рассказал о новых мерах, которые Вашингтон планирует ввести с 13 марта для борьбы с коронавирусом. Президент сообщил, что запрещает на 30 дней въезд из Европы.