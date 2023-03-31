Мир 31 марта 2023, 17:06 Трамп заявит о своей невиновности в суде Адвокат Трампа сообщил, что бывший президент США заявит в суде о своей невиновности White House

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Бывший президент США Дональд Трамп во время явки в суд на следующей неделе заявит о своей невиновности. Об этом телеканалу ABC сообщил адвокат экс-главы государства Джо Такопина.

«Мы придем в суд и заявим, что не виноваты. После этого начнем предоставлять ходатайства о вероятной юридической ответственности в этом деле», — сказал он.

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Такопина уточнил, что бывший глава Белого дома не согласится пойти на сделку со следствием, потому что она предполагает частичное признание вины в обмен на ослабление наказания.

Ранее стало известно, что Трамп получил повестку на явку в суд 4 апреля по делу о том, что якобы дал деньги порноактрисе Сторми Дэниэлс за неразглашение об их романе.

Политолог Дмитрий Дробницкий объяснял «360», что дело Трампа является полностью политическим, однако оно не помешает ему вновь участвовать в выборах президента страны.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что ситуация с судебным процессом Трампа является внутренним делом США.