Мир 31 марта 2023, 04:18 Адвокат назвал дату явки Трампа в суд NYT: адвокат Трампа заявила, что 4 апреля он явится в суд для предъявления обвинений Pxhere

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Бывший президент США Дональд Трамп явится для предъявления обвинений в суд во вторник, 4 апреля. Об этом, как указано в материале газеты The New York Times, сообщила его адвокат Сьюзен Нечелес.

Как уточнила сторона защиты, Трамп явится в верховный суд штата Нью-Йорк на Манхэттене.

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Суд Манхэттена рассматривает дело против бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, в рамках которого ему могут предъявить обвинения, связанные с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Женщине якобы заплатили большую сумму денег за молчание о предполагаемом романе с политиком. Сам Трамп связь с Дэниелс отрицает.

Однако пока обвинений, которые намерены предъявить экс-президенту остаются засекреченными. В пресс-службе прокурора по Южному округу Нью-Йорка отмечали, что уже связались с адвокатом Трампа для согласования его явки в офис окружного прокурора.

Сам Трамп уверен, что выдвинутые против него обвинения ни что иное, как политическое преследование. Их политик назвал атакой левых сил на США, которые, по его мнению, превратились в «страну третьего мира».