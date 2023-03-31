Мир 31 марта 2023, 15:22 Песков назвал ситуацию с Трампом внутренним делом США Представитель Кремля Песков: обвинения в адрес экс-президента Трампа — внутреннее дело США РИА «Новости»

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Кремль не станет комментировать предъявление обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу, поскольку это исключительно внутриамериканское дело. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«Не думаю, что это тема для каких-то наших комментариев, это внутриамериканские процессы, которые мы не считаем необходимым как-то комментировать», — сказал официальный представитель Кремля.

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Бывшего главу Белого дома Дональда Трампа вызвали в суд 4 апреля по делу о том, что во время своей прошлой предвыборной кампании он дал деньги порноактрисе Сторми Дэниэлс за неразглашение информации об их романе. Политику готовятся предъявить обвинение.

Политолог и американист Дмитрий Дробницкий в беседе с «360» высказал мнение о том, что это абсолютно политическое дело. Однако вряд ли оно помешает Трампу вновь баллотироваться на пост президента.