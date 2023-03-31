Эксклюзив 31 марта 2023, 13:52 Предъявление обвинений Трампу не помешает ему участвовать в выборах Американист Дробницкий: дело против Трампа политическое, им занимается прокурор Нью-Йорка White House

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Большое жюри Нью-Йорка поддержало предъявление обвинений экс-президенту США Дональду Трампу, сообщила газета The New York Times. Политолог, американист Дмитрий Дробницкий объяснил «360», каким полномочиями обладает это жюри. По его мнению, дело в отношении политика абсолютно надумано и не помешает вновь претендовать на пост главы государства.

«По серьезным, крупным делам прокуроры собирают такое жюри. Большому жюри доступны все доказательства по делу. Они могут сами задавать вопросы прокурору, свидетелям, стороне защиты, если она присутствует», — пояснил он.

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Специально для Трампа

У большого жюри есть власть выписывать повестки и постановления. Также оно может запрашивать документы, вызывать свидетеля и так далее. В конце концов, жюри выносит решение не о том, виновен или не виновен человек, а нужно ли вести уголовное преследование или нет, выдвигать ли обвинение, которое потом рассмотрят в регулярном, обычном суде.

«Данное большое жюри сформировали специально под Трампа. Его собрал прокурор Элвин Брэк по распоряжению генпрокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс, для которой это дело всей ее карьеры», — заявил Дробницкий.

Политическое дело

Он отметил, что обвинение Трампу пока не предъявили — таким занимается прокуратура в суде. Экс-президент США на следующей неделе придет на заседание.

«Прокуратура штата Нью-Йорк считает, что деньги были заплачены [порноактрисе Сторми Дэниэлс за неразглашение факта ее романа с экс-главой Белого дома] адвокатом Майклом Коэном из своих денег. А тому Трамп возместил деньги и провел в своей организации этот транш как расходы на юридические услуги», — пояснил собеседник «360».

Такие действия нарушают правила финансовой отчетности и операций.

Это абсолютно политическое дело, оно буквально состряпано на пустом месте. Никто бы не стал заниматься таким делом, если бы это был не Трамп. Дмитрий Дробницкий политолог, американист

«Поскольку тогда Трамп начал свою предвыборную кампанию, то это за уши можно притянуть как нарушение правил финансирования предвыборной кампании, а это уже уголовное правонарушение», — подчеркнул американист, подтвердив политический характер дела.

Рейтинг не пострадает

Громкое дело, заметил Дробницкий, не помешает Трампу вновь баллотироваться на пост президент США. Кроме того, рейтинг политика из-за скандала вряд ли упадут.

«Главное — предъявить обвинение. Я подозреваю, что там подготовлены еще какие-нибудь грязные сюрпризы», — заключил он.

Ранее Дональд Трамп назвал выдвинутые против него обвинения политическим преследованием и вмешательством в выборы. Американцы будут выбирать нового главу государства в ноябре 2024 года.