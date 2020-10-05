Президент США Дональд Трамп не стал разглашать результаты своего первого теста на коронавирус. Он оказался положительным.

Трамп узнал о своем заболевании еще до того, как выступил в эфире с новостями о заражении коронавирусом советницы Хоуп Хикс. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Кроме того, Дональд Трамп попросил еще одного советника также не разглашать информацию о заболевании.

«Не говори никому», — сказал президент своему советнику.

Первый результат анализов Трампа показал экспресс-тест. По правилам, действующим для сотрудников Белого Дома, более точную проверку делают как раз после первичного быстрого тестирования.

Сейчас президент США находится в военном госпитале имени Уолтера Рида. Он рассказал о заболевании в ночь на пятницу, 2 октября. Вместе с Трампом заразилась коронавирусом и его жена Меланья. Трамп периодически публикует видео, в которых рассказывает о своем самочувствии и пережитом опыте. В последнем таком ролике он заявил, что даже во время болезни старается встречаться с избирателями.