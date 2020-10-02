Дональд Трамп и первая леди США заразились коронавирусом

«Я и первая леди сдали положительный тест на COVID-19. Немедленно уходим на карантин и начинаем процесс восстановления. Мы пройдем через это ВМЕСТЕ!» — сообщил американский лидер.

Лечащий врач американского президента рассказал, что чета Трампов чувствует себя хорошо. Об этом написало РИА «Новости».

Ранее коронавирусную инфекцию выявили у помощницы главы государства — Хоуп Хикс. Сразу же после этого глава Белого дома заявил, что он и его супруга сдали тесты на COVID-19 и уходят на карантин.

По сведениям Bloomberg, Хикс сопровождала Трампа во время его недавней поездки в Кливленд, где прошли первые дебаты кандидатов в президенты. Также советница была с политиком и в среду на митинге в Миннесоте.

В Белом доме уже несколько раз фиксировались случаи заболевания COVID-19. Ранее пресс-секретарь вице-президента США Майкла Пенса Кэти Миллер была инфицирована. Также коронавирус обнаружили у помощника президента США по национальной безопасности Роберта О’Брайена. И Миллер, и О’Брайен уже выздоровели и вернулись к своим обязанностям. Об этом сообщил ТАСС.

США находятся на первом месте по числу инфицированных и умерших от коронавируса. По данным университета Джонса Хопкинса, в Штатах заболели 7 277 804 человек, умерли 207 791.