COVID-19 дал Трампу «незабываемый опыт»

Кортеж проехал по улице мимо небольшой толпы по перекрытому проспекту. Трамп в маске помахал им из открытого окна машины. Салона он не покидал и после такого круга почета он вернулся обратно.

Через некоторое время на странице Трампа в Twitter появилось видео, в котором президент США заявил, что заражение коронавирусом дало ему незабываемый опыт.

«Я многое узнал о COVID. Я по-настоящему пошел в школу и узнал это. Это настоящая школа, с настоящими учебниками. Я осознаю, я понимаю это. Я вам расскажу об этом», — пообещал он.

Кроме того, он обратился к своим сторонникам, которые собрались около больницы. Он заявил, что намерен выйти к ним, чтобы поприветствовать. Но сам ролик вышел через несколько часов после проезда кортежа.

В минувшую пятницу, 2 октября, Трамп признался, что сдал положительный тест на коронавирус. Также заразилась его жена Меланья. Американского лидера госпитализировали в военный госпиталь военный госпиталь имени Уолтера Рида для лечения.

На следующий день Трамп выложил видео, в котором заявил, что он чувствует себя хорошо и уже в ближайшее время продолжит свою предвыборную кампанию. Но его советник по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что врачи намерены оставить Трампа в больнице еще на некоторое время.