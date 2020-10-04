Заразившийся коронавирусом Трамп записал видеообращение

Заболевший COVID-19 президент США Дональд Трамп записал видеообращение к американцам. В опубликованном ролике глава Белого дома заявил, что чувствует себя лучше и что он скоро вернется к предвыборной кампании.

«Я приехал сюда и чувствовал себя не так уж хорошо, но теперь чувствую себя лучше… Я думаю, что вернусь скоро, жду не дождусь, когда можно будет довести кампанию до конца», — сказал Трамп в опубликованном в Twitter видеообращении.

На кадрах записи американский лидер сидел за столом в костюме без галстука на фоне флагов США.

«Посмотрим, что будет в последующие пару дней», — добавил Трамп.

Дональд Трамп сообщил заболевании COVID-19 2 октября. Вместе с ним вирус был обнаружен и у его супруги Мелании Трамп. Позже пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни заявила, что ближайшие дни политик будет работать из президентского офиса в военном госпитале имени Уолтера Рида.

После этого Трамп опубликовал на своей странице в Twitter пост, в котором рассказал, что чувствует себя хорошо. Однако телеканал CBS со ссылкой на источник, знакомый с состоянием главы государства написал, что состояние Трампа было «очень тревожным». По словам собеседника телеканала, следующие 48 часов будут «критически важными» для его лечения.