Мир 23 апреля 2024, 10:49 Трамп считал Украину частью России и критиковал за коррупцию WSJ: Трамп на посту президента США называл Украину частью России Damian Burzykowski / Global Look Press

Читать 360tv в

Республиканец Дональд Трамп, будучи президентом США, не скрывал пренебрежительного отношения к Украине. В переговорах с зарубежными лидерами он называл эту страну частью России, сообщила газета The Wall Street Journal.

Дональда Трампа объявили одним из главных противников выделения нового пакета помощи Украине. Он настаивал на том, что следовало профинансировать решение внутренних проблем США, а не внешнюю политику.

Реклама

Журналисты выяснили, что республиканец не впервые высказался против Украины. По словам источников издания, в годы своего президентства он критиковал высокий уровень коррупции в этой стране. Дональд Трамп при переговорах с европейскими лидерами называл ее «частью России» и «их Украиной».

На встрече со сторонниками в Техасе Дональд Трамп сравнил снижение интереса мировой общественности к Украине с забвением Афганистана. Он обратил внимание республиканцев на то, что о ней стали меньше говорить. «Известия» сообщили, что политик предложил финансировать эту страну за счет Европы, а не США.