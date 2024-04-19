19 апреля 2024, 22:09
«Лучший из возможных». Конгресс США проголосует за проект помощи Украине
Палата представителей конгресса США поставила проекты по Украине на голосование
Палата представителей конгресса США одобрила включение в повестку дня голосование по проектам помощи Украине. Об этом сообщил спикер палаты Майк Джонсон, его слова привело РИА «Новости».
«Это не идеальный законопроект, не тот, который мы бы написали <…>. Это наилучший продукт из возможных в текущих обстоятельствах», — заявил Джонсон.
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В ходе процедурного голосования за проекты проголосовали 316 конгрессменов, 94 высказались против. Окончательное голосование пройдет в субботу, после чего законопроект поступит на утверждение в сенат.
Украине пообещали не только деньги, но и ракеты ATACMS. Около половины средств США потратят на себя, а форма помощи — не безвозмездная, деньги дадут в кредит. ВСУ получит оружие спустя несколько недель после одобрения конгрессом США законопроекта. Украина запросила дополнительные системы ПВО и ракетные батареи Patriot.
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