Мир 13 апреля 2024, 00:57 Трамп во время президентства называл Украину частью РФ Guardian: Трамп считал, что Украина должна стать частью России Freepik

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В период своего президентского срока бывший лидер США Дональд Трамп четко указывал на принадлежность Украины к России. Об этом заявила бывший директор по России в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл, ее процитировало издание The Guardian.

Такое заявление Хилл сделала в интервью для книги Дэвида Сэнгера «Новые холодные войны: подъем Китая, вторжение России и борьба Америки за защиту Запада». По ее словам, Трамп всегда указывал на то, что Украина и Крым должны быть частью Российской Федерации.

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Ранее о планах Дональда Трампа закончить конфликт на Украине в обмен на передачу России Крыма и Донбасса сообщала газета The Washington Post. Авторы статьи напомнили, что бывший американский лидер неоднократно высказывался по этому поводу в кулуарах и обещал ее реализовать после победы на президентских выборах в США.