Трамп рассказал о сроках вывода американских войск из Ирака

Глава Белого дома заявил в эфире местного телевидения, что когда-нибудь войска США покинут Ирак. Однако, по его словам, сейчас этого не произойдет.

«В какой-то момент мы хотим уйти, но сейчас не тот момент», — сказал Трамп журналистам. По мнению лидера США, вывод американских войск из этой страны — это «худшее, что может случиться с Ираком».

«Если мы уйдем, это будет означать, что у Ирана там будет гораздо больше влияния, а народ Ирака не хочет, чтобы Иран управлял страной», — добавил американский лидер.

Во вторник, 7 января, Соединенные Штаты отказали в визе главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, который собирался присутствовать 9 января на заседании Совбеза ООН. Такое решение американской стороны было связано с усилением напряженности между двумя государствами после убийства генерала иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани американскими военными.

Сулеймани был убит 3 января в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада. Приказ об уничтожении отдал лично президент США Дональд Трамп.

Иран, в свою очередь, пообещал отомстить за гибель генерала Сулеймани, на что глава Белого дома пообещал ввести новые санкции. После Тегеран окончательно вышел СВПД, а власти подготовили 13 сценариев мести. Иранский парламент также принял закон о приравнивании всех американских военных к террористам.