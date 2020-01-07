Признание Пентагона террористической организацией назвали подготовкой Ирана к военному удару

Иран вполне может ударить по США после признания Пентагона террористической организацией. Политолог Владимир Шаповалов в разговоре с «360» назвал закон, принятый иранским парламентом, подготовкой к возможному военному ответу Тегерана на действия Вашингтона.

«На самом деле Иран может ударить по США…Признание Пентагона террористической организацией — это еще один политический шаг в сторону возможного военного ответа Соединенным Штатам. По сути мы наблюдаем подготовку Ирана к ответным действиям. Эта подготовка носит разнообразный характер, в том числе она включает в себя ряд политических и дипломатических шагов», — пояснил Шаповалов.

Политолог подчеркнул, что убийство высокопоставленного государственного деятеля суверенного государства на территории другого суверенного государства вполне попадает под понятие терроризма. Решение иранского парламента о признании ВС США террористической организацией вполне соответствует сути того, что произошло под Багдадом в ночь на 3 января.

Кроме того, Шаповалов напомнил, что это зеркальная мера. США официально признали террористической организацией Корпус стражей исламской революции — элитную часть ВС Ирана.

Иранские парламентарии 7 января единогласно проголосовали за новый законопроект о признании Пентагона террористической организацией после убийства генерала Касема Сулеймани в Ираке. Высокопоставленный военный погиб в результате американского ракетного удара по району международного аэропорта Багдада. Белый дом обвинил его в организации нападения на американское посольство в Ираке 31 декабря 2019 года. Власти Ирана обещали отомстить за убийство национального героя.