    03 января 2020, 04:41

    При обстреле аэропорта Багдада погиб иранский командир

    Кирилл Фролов

    Жертвами ракетного обстрела международного аэропорта Багдада стали восемь человек. В их числе оказался командующий спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани, сообщил телеканал «Аль-Арабия».
    При обстреле аэропорта Багдада погиб иранский командир

    Также, по данным Reuters, погиб командир иракской милиции Абу Махди аль-Мухандис и пятеро членов иракского народного ополчения.

    Подразделение «Аль-Кудс» проводит военные и другие операции за пределами Ирана. В частности, оно поддерживает группировки ХАМАС и «Хезболла» в Палестине и Ливане, оказывает влияние на политику в Ираке.

    Аэропорт был обстрелян в ночь на 3 января. На территории упали три снаряда. Аэропорт временно закрыт.

    За атакой стоят США. Власти страны неофициально подтвердили нанесение ударов по двум целям в Багдаде, связанным с Ираном.

    В конце декабря 2019 года у американского посольства в Багдаде начались акции протеста из-за атаки на лагерь группировки «Катаиб Хезболла». Для охраны посольства США направят дополнительно 750 военнослужащих.