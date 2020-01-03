При обстреле аэропорта Багдада погиб иранский командир

Также, по данным Reuters, погиб командир иракской милиции Абу Махди аль-Мухандис и пятеро членов иракского народного ополчения.

Подразделение «Аль-Кудс» проводит военные и другие операции за пределами Ирана. В частности, оно поддерживает группировки ХАМАС и «Хезболла» в Палестине и Ливане, оказывает влияние на политику в Ираке.

Аэропорт был обстрелян в ночь на 3 января. На территории упали три снаряда. Аэропорт временно закрыт.

За атакой стоят США. Власти страны неофициально подтвердили нанесение ударов по двум целям в Багдаде, связанным с Ираном.

В конце декабря 2019 года у американского посольства в Багдаде начались акции протеста из-за атаки на лагерь группировки «Катаиб Хезболла». Для охраны посольства США направят дополнительно 750 военнослужащих.