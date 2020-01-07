Иран придумал 13 «кошмарных» способов мести США за убийство Сулеймани

Иранские власти подготовили 13 сценариев мести США из-за убийства генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщил секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани.

По словам Шамхани, Иран разработал 13 кошмарных «сценариев мести», которые могут применить против США, пишет Mirror.

Он отметил, что власти обсудили все варианты, и даже если будет выбран наименее разрушительный, он все равно станет «историческим кошмаром для Штатов». При этом Шамхани не стал раскрывать никаких подробностей.

США 3 января совершили ракетный удар по территории международного аэропорта Багдада. В результате операции под обстрел попал Касем Сулеймани. Иран пообещал отомстить за убийство своего генерала, но президент США Дональд Трамп пригрозил в ответ санкциями.

Позже глава Вашингтона заявил, что Штаты взяли под прицел 52 объекта в Иране. В свою очередь иранский парламент принял законопроект, которым американскую армию и Пентагон включили в список террористических организаций.