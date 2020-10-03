Трамп опубликовал первое видео после заражения коронавирусом

Президент США Дональд Трамп опубликовал первое видео после того, как заболел COVID-19. Он подтвердил, что направляется в госпиталь и поблагодарил всех за поддержку.

Дональд Трамп опубликовал ролик в своем аккаунте в Twitter.

«Думаю, что у меня все хорошо, но надо убедиться, что все будет в порядке. У первой леди все хорошо. Так что спасибо большое, я благодарен и никогда не забуду (поддержки)», сказал Дональд Трамп.

Американский лидер отметил, что направляется в военный госпиталь имени Уолтера Рида — оттуда он продолжит работать. Ранее пресс-секретарь Белого дома отметила, что Трамп проведет там несколько дней. Сейчас президент США уже прибыл на территорию госпиталя — его доставили туда на вертолете.

О заражении Дональда Трампа стало известно 2 октября. Он сделал тест после того, как одна из советниц заболела COVID-19. По словам помощников Трампа, президент почувствовал себя нехорошо еще во время дебатов с Джо Байденом, но списал самочувствие на переутомление и не стал обращаться к врачам. Его противники и другой кандидат на посл главы США Джо Байден уже сделал тест на коронавирусную инфекцию — результат оказался отрицательным.