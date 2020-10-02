Соперник Дональда Трампа на выборах президента США Джо Байден рассказал о результатах теста на коронавирус. Он сделал его после того, как стало известно о заражении новым типом инфекции действующего американского лидера.

Джо Байден заявил, что у него и его супруги отрицательный результат на коронавируснцю инфекцию. Об этом кандидат в президенты США рассказал в своем Twitter.

«Я счастлив сообщить, что у меня и Джилл тесты на коронавирус показали отрицательный результат», — написал он.

Байден также поблагодарил всех, кто переживал за их состояние. Он отметил, что эта ситуация должна послужить напоминанием всем остальным — чтобы сократить риск заражения новым типом инфекции, нужно носить маску, соблюдать социальную дистанцию и мыть руки.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья заболели COVID-19. Они сделали тесты на коронавирусную инфекцию после того, как узнали о заражении помощницы американского лидера. В окружении Трампа отметили, что он чувствовал себя неважно еще в среду, во время дебатов с Джо Байденом — однако списал свое самочувствие на переутомление.

По данным американских СМИ, у президента США появились симптомы заболевания — кашель и температура. При этом его пресс-секретарь отметил, что Трамп чувствует себя хорошо и пребывает в хорошем настроении.