Трампа перевезут в военный госпиталь из-за коронавируса

Президента США Дональда Трампа «на несколько дней» перевезут в военный госпиталь. Американский лидер, который ранее заразился коронавирусом, продолжит работать оттуда.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Маинани. Она отметила, что Дональд Трамп проработал весь день и сейчас пребывает в отличном настроении — у него лишь «легкие симптомы» коронавируса.

«В качестве меры предосторожности и по рекомендации его врача и медицинских экспертов президент будет работать из президентского офиса в (военном госпитале) имени Уолтера Рида на протяжении нескольких последующих дней», — процитировало РИА «Новости» ее слова.

О том, что Дональд Трамп заразился коронавирусом, стало известно 2 октября. Вместе с ним заболела и его супруга Меланья Трамп. Американский лидер отметил, что они с первой леди США сразу же ушли на карантин. Трамп заметил недомогание еще в среду, во время дебатов со своим соперником на выборах президента Америки Джо Байденом. Он тоже сделал тест на коронавирус — результат оказался отрицательным.

Врач американского лидера Шон Конли рассказал, что Дональду Трампу уже сделали инъекцию коктейля антител против коронавируса.