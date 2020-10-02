Стало известно о симптомах СОVID-19, которые появились у Трампа

«Двое республиканцев, находящиеся в тесном контакте с Белым домом, сообщили мне, что в число симптомов Трампа входят кашель и температура. О Меланье говорят, что она без симптомов», — написал автор статьи.

Издание также уточнило, что один из источников признал — Белый Дом переживает за здоровье своего президента и-за его возраста. Дональду Трампу уже исполнилось 74 года. При этом пресс-секретарь Белого дома отметил, что глава государства чувствует себя хорошо и пребывает в хорошем настроении.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп заразились новым типом коронавирусной инфекции. Об этом американский лидер написал в своем Twitter — его твит собрал почти полмиллиона лайков за час.

Трамп отметил, что не будет передавать свои полномочия вице-президенту Майку Пенсу, несмотря на заражение коронавирусом. Президент и первая леди решили сделать тесты на COVID-19 после того, как узнали о советницы президента Хоуп Хикс.

По словам окружения американского лидера, он почувствовал недомогание еще в среду во время дебатов с кандидатом на пост главы США Джо Байденом. Однако в тот раз Трамп не предал симптомам внимания, списав свое состояние на переутомление.