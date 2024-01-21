Мир 21 января 2024, 07:09 Трамп назвал США свалкой Трамп: из-за некомпетентности Байдена США стали свалкой для остального мира РИА «Новости»

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США из-за некомпетентности действующего президента Джо Байдена превратились в свалку для всего остального мира. Об этом на митинге сторонников в Нью-Гэмпшире заявил экс-президент страны Дональд Трамп.

«США стали свалкой для остального мира под руководством Байдена», — сказал он.

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Трамп также выразил мнение, что некомпетентность нынешних властей поставила под угрозу всю американскую демократию.

Ранее Трамп выиграл партийные праймериз от республиканцев в штате Айова. Байден признавал, что это конкурент является лидером оппозиции.

Дональд Трамп неоднократно высказывался в адрес Байдена в негативном ключе. Он называл его мошенником и негодяем, также признался, что удивится, если вновь увидит его выборах в 2024 году.

Также Трамп заявлял, что способен решить конфликт Украины и России всего за сутки, чем вызвал недовольство Владимира Зеленского.