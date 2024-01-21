21 января 2024, 07:09
Трамп назвал США свалкой
Трамп: из-за некомпетентности Байдена США стали свалкой для остального мира
США из-за некомпетентности действующего президента Джо Байдена превратились в свалку для всего остального мира. Об этом на митинге сторонников в Нью-Гэмпшире заявил экс-президент страны Дональд Трамп.
«США стали свалкой для остального мира под руководством Байдена», — сказал он.
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Трамп также выразил мнение, что некомпетентность нынешних властей поставила под угрозу всю американскую демократию.
Ранее Трамп выиграл партийные праймериз от республиканцев в штате Айова. Байден признавал, что это конкурент является лидером оппозиции.
Дональд Трамп неоднократно высказывался в адрес Байдена в негативном ключе. Он называл его мошенником и негодяем, также признался, что удивится, если вновь увидит его выборах в 2024 году.
Также Трамп заявлял, что способен решить конфликт Украины и России всего за сутки, чем вызвал недовольство Владимира Зеленского.
США
Дональд Трамп
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