Мир 30 декабря 2023, 17:33 «Не могу поверить, что он станет кандидатом». Трамп назвал Байдена мошенником и негодяем Экс-лидер США Трамп назвал Байдена негодяем и мошенником Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/globallookpress

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Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал действующего американского лидера Джо Байдена «негодяем и мошенником» и признался, что не может поверить в то, что он снова намерен баллотироваться на пост. Заявление прозвучало в интервью Breitbart News.

«Он мошенник. Он негодяй. Он плохой парень <…> Парень не может говорить, связать два предложения. <…> Я не могу поверить, что он станет кандидатом», — признался экс-президент США.

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Самому Трампу запретили участвовать в праймериз уже в двух американских штатах. Еще 12 штатов собираются ввести аналогичный запрет через судебную систему. Политолог Сергей Марков в беседе с «360» предположил, что до 15 демократических штатов запретят участвовать в выборах Трампу, до 15 республиканских — Байдену, однако «выборы состоятся, на одних победит Трамп, на других — Байден», за чем последует гражданская война, в результате США разрушатся как держава.