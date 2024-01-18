Мир 18 января 2024, 02:24 «Сначала подумай — потом говори». Зеленский грубо ответил Трампу Зеленский нахамил Трампу в ответ на слова о завершении конфликта на Украине РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал бывшему лидеру США Дональду Трампу сначала думать, а потом говорить. Таким образом он прокомментировал на пресс-конференции в Давосе заявления Трампа о готовности быстро урегулировать украинский конфликт. Цитату привело РИА «Новости».

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что сможет добиться перемирия между Россией и Украиной за один день в случае избрания президентом.

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«И потому я скажу так, как мне отец всегда говорил: „Сначала подумай — потом говори“», — прокомментировал американского политика Зеленский.

Он выразил опасение, что в случае прекращения помощи США Россия может всю территорию Украины.

В октябре 2023 года Дональд Трамп заявил, что единственный способ сохранить Украину — отдать России регионы с русскоязычным населением.

Ранее на пресс-конференции в Давосе Зеленский заочно нахамил премьеру Госсовета КНР Ли Цяну. Президент Украины заявил, что не собирался встречаться с Ли Цяном, так как это политик не его уровня.