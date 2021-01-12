Трамп назвал импичмент «продолжением охоты на ведьм»

Президент США Дональд Трамп назвал импичмент, который ему планируют объявить, «продолжением охоты на ведьм». Он отметил, что это порождает гнев, и подчеркнул, что насилия всегда нужно избегать.

«Я думаю, это вызывает ужасный гнев. <…> Мы не хотим насилия», — процитировало РИА «Новости» слова Трампа.

Кроме того, американский президент отметил, что «никогда не видел столько негатива от действий IT-компаний, как сейчас.

11 января демократы официально внесли в Конгресс США статью импичмента Трампу о «подстрекательстве к мятежу». В соответствии с текстом резолюции его не только планируют отстранить с поста президента США, но и рассчитывают запретить занимать в будущем любые выборочные должности. В документе сказано, что такое решение обосновано Конституцией Америки: она запрещает это лицам, «вовлеченным в восстание» против страны.

Законодатели уверены, что Трамп преступил закон, «разжигая насилие» против властей США. По информации СМИ, документ поддержали как минимум 218 конгрессменов. Такого количества голосов достаточно, чтобы резолюцию утвердили для проведения голосования в палате представителей Конгресса.

Во время своего выступления на прошлой неделе Дональд Трамп призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы «помочь слабым республиканцам» оспорить итоги президентских выборов. В результате толпа сперва осадила здание, а затем прорвалась внутрь. Позже в Капитолии и рядом с ним нашли взрывные устройства. По неофициальной информации, в результате штурма погибли пять человек.